Test | scopri in un attimo il lato selvaggio del tuo carattere che gli altri hanno sempre temuto e bloccato

Leggi su grantennistoscana

(Di sabato 23 settembre 2023) Il tuodefinisce chi sei e può anche non piacere agli, ma sai bene qual è il tuo? Mettiti alla prova con questo! Per quanto proviamo a reprimerlo per far prevaleree comunque la ragione su tutto il resto, tutti – ma proprio tutti –un. E sarebbe strano il contrario. Attingendo a piene mani dalla psicoanalisi freudiana, la nostra personalità si divide in Io, Es e Super Io. Se l’Io è quello che siamo e mostriamo agliè perché il Super Io agisce come una sorta di censore che ci guidanelle nostre scelte di vita. In altre parole, è quella vocina che ci indica come comportarci a modo. Guarda l’immagine esubito qual è il tuo ...