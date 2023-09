Terry Gilliam e Peter Greenaway al Matera Film Festival

(Di sabato 23 settembre 2023) . Il2023 si terrà dal 30 settembre al 7 ottobre nella “Città dei Sassi”. Cosa metterà in risalto la quarta edizione del? Anche la quarta edizione si sviluppa nella direzione della ricerca d’innovazione dei nuovi linguaggi, l’attenzione ai contenuti culturali e nella capacità di intercettare ospiti di primo piano nazionali ed internazionali.Su tutti spiccano, personalità eclettica tra i fondatori dei Monty Python e regista dileggendari come Brazil, Le avventure del Barone di Münchausen, La leggenda del re pescatore, L’esercito delle 12 scimmie e Paura e delirio a Las Vegas....

Presentata la quarta edizione della rassegna cinematografica: dal 30 settembre al 7 ottobre. Prevista una masterclass e una retrospettiva di tre film dedicata al regista. Presidente della giuria "lung ...