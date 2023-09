Terra Amara | le ultime parole di Yilmaz a Zuleyha

Terra Amara (Us Mediaset) anticipazioni Terra Amara da lunedì 25 a sabato 30 settembre 2023 Zuleyha soffre per la morte di Yilmaz . Demir la ...

Nuovo appuntamento, nel pomeriggio di oggi, sabato 23 settembre , in compagnia di Verissimo , il rotocalco condotto dalle ore 16.30 su Canale 5 da ...

Cambio di programmazione per la Soap opera turca di Canale 5. Terra Amara non andrà in onda domenica 24 settembre 2023. Scopriamo perché, che cosa ...