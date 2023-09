Terra Amara | anticipazioni 25-30 settembre 2023 | dopo la morte di Yilmaz | Zuleyha è la nuova signora di Cukurova

Leggi su davidemaggio

(Di sabato 23 settembre 2023)(Us Mediaset)da lunedì 25 a sabato 30soffre per ladi. Demir la supporta e, per difendere la reputazione di Demir, vuole lasciare la tenuta. Tuttavia, Demir la invita a restare. La spontaneità di Uzum e Adnan tocca il cuore di tutti. Anche Mujgan piange per ladi, mentre Behice è più interessata a garantirsi il proprio benessere economico. Fekeli cede il controllo delle attività dial nipote Fikret, che ormai considera un figlio. Gaffur,aver ricevuto la lettera dal centro dell’impiego, vuole partire per la Germania. Fadik ...