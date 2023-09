Teo Mammucari contro Mediaset | “Ferma a 30 anni fa” Le sue parole sull’addio a Le Iene

(Di sabato 23 settembre 2023) Teo: il conduttore ha spiegato pubblicamente per la prima volta i motivi che lo hanno spinto a lascare il programma de Ledure e dirette che hanno colpito al cuore del Biscione. Teo: “a 30fa” Teoè tornato a parlare per la prima volta dopo l’addio alla. Ledel conduttore sono state pesanti e abbastanza dure. “Ho avuto il coraggio di lasciare, Lee Tu sì que vales. Quanti lo farebbero? Eppure qualcuno pensa che io sia stato mandato via. No, non posso lavorare dove non si fa niente di nuovo da 30 ...

Teo Mammucari , intervistato da Il Messaggero, ha parla to del motivo per cui ha deciso di lasciare Mediaset al timone de Le Iene e nella giuria di Tu ...

, a partire dal prossimo 21 ottobre, debutterà a 'Ballando con le Stelle' su Rai1 dopo l'addio di Mediaset. Il conduttore tv non ha risparmiato attacchi alla sua azienda nel corso di un'...si è levato i proverbiali sassolini dalle scarpe in un'intervista rilasciata a La Repubblica. Tra un mese il conduttore scenderà in pista a Ballando con le stelle in qualità di ...

Teo Mammucari non ha risparmiato stoccate a Mediaset, sua ex azienda, e al collega Enrico Papi: cosa ha detto il conduttore, presto a Ballando con le Stelle.Teo Mammucari, prossimo ballerino di Ballando con le stelle, non la prende larga e spara a zero contro Mediaset: «Ho avuto il coraggio di lasciare Mediaset, Le Iene e Tu sì que vales. Quanti lo ...