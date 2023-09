Tensione Ucraina-Polonia | sul grano si sta sgretolando il fronte degli aiuti a Kiev

(Di sabato 23 settembre 2023) Zelensky "non insulti più i polacchi". E' il monito arrivato dal capo del governo di Varsavia, Mateusz Morawiecki, dopo le parole del presidente ucraino, che ha accusato ladi fare una "messinscena" sulla questione delle importazioni di. "Voglio dire al presidente Zelensky di non insultare mai più i polacchi, come ha fatto recentemente nel suo discorso alle Nazioni Unite - ha detto Morawiecki, nel corso di un comizio ieri sera in vista delle elezioni del 15 ottobre - Il popolo polacco non permetterà mai che ciò accada e difendere il buon nome dellanon è solo un mio dovere e onore, ma anche il compito più importante del governo polacco". La disputa sulla fornitura diIn pratica, la disputa sulla fornitura diucraino per cui laha deciso di ...

...che avremo lasciato dopo che quelle terre che non vogliono stare con noi si staccheranno " Con l', le cose andranno in modo estremamente doloroso. Ma bisogna capire il grado diche ......per scortare gli aerei russi fuori dallo spazio Nato e smorzare l'ennesimo momento dial ... gli stessi che separano la Polonia dall'e dalla Bielorussia. Un episodio che è avvenuto nei ...

Tensioni sul grano, la Polonia non fornirà più armi all'Ucraina - ItaliaOggi.it Italia Oggi

Ucraina-Polonia, è rottura. Varsavia: "Stop armi a Kiev" Adnkronos

Il decollo immediato è stato ordinato dal centro di operazioni aeree di Uedem in Germania, l'ente di controllo della Nato che ha il compito di vigilare su tutte le tracce radar i velivoli sospetti che ...I top gun italiani intervenuti in volo per scortare gli aerei russi fuori dallo spazio Nato e smorzare l’ennesimo momento di tensione al confine in Polonia .