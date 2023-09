Telefono VoIP

Leggi su scartoff

(Di sabato 23 settembre 2023) Il (Voice over Internet Protocol) è una tecnologia che rivoluziona la comunicazione vocale, consentendo agli utenti di effettuare chiamate vocali tramite Internet invece delle tradizionali linee telefoniche analogiche. Questa innovazione ha avuto un impatto significativo sul mondo delle telecomunicazioni, offrendo numerosi vantaggi sia a livello personale che aziendale. Come funziona il Il funzionamento del si basa sulla trasformazione delle conversazioni vocali in pacchetti di dati digitali che possono essere trasmessi attraverso Internet. Questi dati vengono inviati utilizzando il protocollo IP (Internet Protocol) e successivamente convertiti in suoni udibili dal dispositivo ricevente. Questo processo è noto come digitalizzazione e codifica della voce. Un può essere un dispositivo hardware dedicato o un’applicazione software installata su computer, smartphone o tablet. Quando si ...