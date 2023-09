Tale e Quale Show | la clamorosa gaffe di Cristiano Malgioglio con Ginevra Lamborghini | “Ah | non sei Elettra?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Ieri sera, venerdì 22 settembre, il palinsesto di Rai1 si è illuminato con un grande atteso ritorno:. Ilnt condotto da Carlo Conti giunto alla sua tredicesima edizione si conferma un successo: ha vinto gli ascolti della prima serata, conquistando 2.974.000 spettatori con il 20.6% di share. Poco meno di 3 milioni dunque, per uno tra i format più amati dal pubblico di Rai1. Del resto, squadra che vince non si cambia. Confermati in giuria Giorgio Panariello, Loretta Goggi, l’inarrestabile(che in occasione della prima puntata ha vestito i panni di Barbie) e un giudice speciale a serata. In occasione della prima puntata al bancone della giuria ha preso parte anche “Chiara Ferragni”, imitata da un’esuberante Valentina Barbieri. Un cast sulla carta ...