Tabellone Atp Chengdu 2023 | Zverev e Musetti le prime teste di serie del torneo

(Di sabato 23 settembre 2023) IldelAtp 250 di, che si svolge nella città cinese su campi in cemento dal 20 al 26 settembre. Si torna in Asia dopo quattro anni e si parte con due tornei in Cina, questo die quello di Zhuhai. Prima testa diè Alexander, ma il numero due sarà Lorenzodopo le fatiche di Coppa Davis. L’azzurro ha un bye, quindi esordirà contro Borges o un qualificato al secondo turno. Dalla parte del carrarino anche il britannico Daniel Evans, il kazako Bublik e il finlandese Ruusuvuori, tutti tennisti ostici sulle superfici veloci. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYPRINCIPALE ATP 250SECONDO TURNO (1) ...

Il Tabellone del torneo Atp 250 di Chengdu 2023 , che si svolge nella città cinese su campi in cemento dal 20 al 26 settembre. Si torna in Asia dopo ...

Il Tabellone del torneo Atp 250 di Chengdu 2023 , che si svolge nella città cinese su campi in cemento dal 20 al 26 settembre. Si torna in Asia dopo ...

...asiatica che culminerà negli appuntamenti dell'500 di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai. La sua preparazione parte da questo evento 250 dove è la seconda testa di serie dele dopo ...Si capisce sin sa subito quello che il n.7cerca tra i propri membri della squadra: competenza ... Cinture allacciate, direzione Pechino ! Ilmaschile US Open 2022 Ilfemminile ...

ATP Zhuhai, il tabellone: da mercoledì il ritorno del tennis in Cina. Per l’Italia c’è Arnaldi Ubitennis

ATP Chengdu 2023, il tabellone di Lorenzo Musetti. Avversari ostici su campi veloci OA Sport

Terminata al settimana di Coppa Davis, dove il ligure è stato comunque protagonista nel botta e risposta con Capitan Volandri, Fabio Fognini torna in campo e passa un ottimo primo turno contro la ...Nulla da fare per la Lube che dopo l’eliminazione ... Fabio Fognini è stato eliminato al primo turno del torneo Asb Classic di Auckland, categoria Atp 250. L’azzurro, l’unico in tabellone, ha perso in ...