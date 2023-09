Supplenze 2023 24 | atteso il secondo turno a Milano Sarà solo per secondaria ed educazione motoria alla primaria

Supplenze docenti per l'anno scolastico 2023 : in riscontro alle diffide e reclami avverso le nomine già effettuate, l'Ufficio Scolastico di Messina ...

Supplenze personale ATA per l'anno scolastico 2023 /24: in questi giorni gli Uffici Scolastici conferiscono le nomine da graduatorie provinciali di ...

Supplenze docenti 2023 : per capire a fondo come funziona l'algoritmo bisogna studiarne il meccanismo in tutte le sue parti. A questo proposito i ...

... il Ministro ha già annunciato di voler intervenire sul regolamento per leper poter ... 691/dopo lo svolgimento delle prove. È comunque necessario aver partecipato alle selezioni per l'...docenti: per capire a fondo come funziona l'algoritmo bisogna studiarne il meccanismo in tutte le sue parti. A questo proposito i chiarimenti pubblicati dall'Ufficio Scolastico di ...

Supplenze docenti 2023, la differenza tra chi usufruisce della riserva dei posti legge 68/99 (per fascia) e chi sceglie con priorità la sede Orizzonte Scuola

Posti aggiuntivi ATA: richieste attivazioni supplenze brevi al 31 dicembre 2023 Cisl Scuola Roma

Supplenze da MAD per l'anno scolastico 2023/24, gli interpelli pubblicati dalle scuole aggiornati a sabato 23 settembre.Supplenze docenti per l’anno scolastico 2023/24, proseguono le operazioni informatizzate per il conferimento degli incarichi a tempo determinato da GAE e da GPS al 31 agosto e al 30 giugno 2024. In ...