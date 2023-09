Supercoppa | la Virtus sorprende Milano e va in finale Beli e Shengelia ok

Si è appena conclusa la prima semi finale della Supercoppa Italiana 2023 di Basket e sul parquet del PalaLeonessa di Brescia sono scese subito in ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE . L’appuntamento è a tra tre quarti d’ora con la seconda semi finale ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport benvenuti a questa DIRETTA LIVE in cui seguiremo passo passo la prima semifinale di ...

La Virtus Bologna è la prima finalista della Supercoppa 2023 . La squadra di Luca Banchi ha superato per 78-73 l’Olimpia Milano in una gara condotta ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.35 I ragazzi di coach Magro l’anno scorso non sono andati ai playoff, che quest’anno saranno ...

MILANO - V. BOLOGNA 73 - 78 Il primo duello stagionale tra le due big italiane va allaBologna che reagisce bene al cambio di panchina (via Scariolo, dentro Banchi) con una bella ...in...COME VEDERE LA PARTITA IN TV PROGRAMMA2023 SCHIO -BOLOGNA 65 - 70 (19 - 21, 13 - 15, 19 - 17, 14 - 17) La compagine veneta si rende protagonista di un ottimo avvio di partita, ...

LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna, Supercoppa Italiana basket in DIRETTA: semifinale di fuoco OA Sport

Olimpia Milano-Virtus: il tabellino della sconfitta in Supercoppa RealOlimpiaMilano

Peraltro la prima semifinale di Supercoppa non regala emozioni né spettacolo ... insieme a Hines e al lungodegente Baron. La Virtus ha due pezzi fuori: Lundberg, reintegrato da poco, e Dobric, ...La Virtus vola in finale battendo l'Armani e domenica alle 18 cercherà la conquista della Supercoppa italiana che sarebbe la terza di fila. E' il primo verdetto, 78-73 in quel di Brescia, della lunga ...