Superbike | come cambia la classifica con la caduta di Bautista | Mondiale riaperto e quante gare mancano

(Di sabato 23 settembre 2023) Ladi Alvaronella gara-1 del GP di Aragon hail. Lo spagnolo non ha raccolto punti nella prova d’apertura di questo appuntamento casalingo, mentre il turco Toprak Razgatlioglu ha chiuso al secondo posto alle spalle del nostro Michael Ruben Rinaldi e ha così sensibilmente accorciato le distanze ingenerale. L’alfiere della Yamaha si è ora portato a 37 punti di distacco dal portacolori della Ducati, che ora sarà seriamente chiamato a difendersi dall’attacco dell’anatolico se vorrà conquistare il secondo titolo iridato consecutivo. Al termine della stagioneancora otto prove: la Superpole Race e la gara-2 ad Aragon, duee la Superpole Race del GP di Portogallo (30 settembre e 1° ottobre ...

Cercare appigli davvero concreti per vedere un piccolo, ma importante, barlume di luce in fondo a un tunnel che sembra complesso da valicare. Il ...

Rinaldi torna a sorridere La sua ultima vittoria inrisaliva al Round di Aragon 2021 , sempre in sella alla Ducati. Due anni dopo, sullo ... Per colpa di questo episodio (cosìil Jump ...Una top - 5 completata da un altro pilota italianoMichael Rinaldi, con la delusione di Danilo Petrucci, caduto senza realizzare alcun giro a cinque minuti dall'inizio della sessione.-...

Superbike, come cambia la classifica con la caduta di Bautista ... OA Sport

Sbk Aragon oggi in tv: dove vedere le gare in diretta e in differita (Sky e Tv8) Today.it

Spettacolo puro e tanta adrenalina al MotorLand Aragon nella sessione di Tissot Superpole del Round Tissot di Aragon valido per il decimo appuntamento della stagione 2023 del Campionato del Mondo ...Il pilota Ducati conquista la prima gara del weekend. Zero punti per il campione del mondo. Quarto Andrea Locatelli, spettacolare recupero di Danilo Petrucci, quinto ...