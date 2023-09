Sulla Pontina con un furgone pieno di rottami sporgenti | maxi multa

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 23 settembre 2023) Nell’ambito dei controlli specifici effettuati dalla Polizia di Stato nella provincia, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Latina hanno proceduto al fermo e al controllo di un autocarro leggero furgonato che percorreva la SS148 “” in direzione Roma, all’altezza di Borgo Piave. Ad attirare l ‘attenzione dei poliziotti un evidente sovraccarico, varie inefficienze tecniche, ma soprattutto il fatto che l’autocarro viaggiava su strada con le portiere posteriori aperte e con un grosso carico sporgente: travi metalliche in ferro, visibilmente corrose e passate dal fuoco. Portato alla pesa pubblica, il carico complessivo del mezzo ammontava a 5.120 chili in luogo dei consentiti k3.175 chili. Dal controllo documentale sia il conducente che la passeggera risultavano avere numerosi precedenti di Polizia, per reati contro il patrimonio e ...