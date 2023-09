(Di sabato 23 settembre 2023) Ilduee ilne approfitta con i duedella serata:Ilaveva l’occasione di rafforzare il suo primato in classifica nel match inaugurale con il. Non tanto per una differenza di valori sull’avversario, che alla prova del campo ha dimostrato come il successo al Parco dei Principi non sia stato casuale. Piuttosto, perché è un evento davvero raro riuscire are con lo stesso autore due calci di rigore, sprecando la possibilità di passare in vantaggio. Generando, così, la giusta punizione, arrivata puntualmente nei minuti di recupero. Il super attacco dei padroni di casa, 15 gol nei primi 5 incontri, stavolta si è fermato. E, quel che ...

Bayern- Bayer Leverkusen doveva essere la partita che avrebbe regalato il primato in solitaria a una delle contendenti, ma... Bayern- Bayer Leverkusen doveva essere la partita che avrebbe regalato il primato in solitaria a una delle contendenti dopo appena 4 giornate e i favori del pronostico non potevano che essere per i ...Una cosa che fa notizia è che si sia arrivati alla prima pausa per le nazionali con Luis Enrique non in testa alla classifica Quando si osservano i campionati che hanno non solo un favorito, ma ...

STATS – Il Monaco sbaglia due rigori e il Nizza ha due eroi: Bulka e Boga Calcio News 24

STATS – Ligue 1, nessuno vince e il Monaco perde l'occasione per allungare Calcio News 24

Ligue 1: giornate in surplace in cima alla classifica: nessuna delle inseguitrici del Monaco vince e i monegaschi non ne approfittano Vi ricordate il campionato italiano di due anni fa quando sembrava ...Roma's 7-0 dismantling of Empoli saw a Jose Mourinho-managed team win by 7 goals in a game for the first time since March 2011, when his Real Madrid won 8-1 to Almería in LALIGA. It was also Roma's ...