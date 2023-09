Spunti originali sul primo viaggio di un comunista negli Usa

Leggi su formiche

(Di sabato 23 settembre 2023) I lettori hanno potuto vedere varie ricostruzioni della vita del Presidente Napolitano. Coccodrilli ben impostati, analisi dei vari aspetti, ruoli chiave incarnati. C’è però un momento chiave del Presidente Napolitano sin qui quasi non illuminato. Certo più di qualcuno ha evidenziato che Napolitano fu ilad ottenere un visto per gli Stati Uniti. Ma meno è stato sottolineato il significato di quel visto e di quelStati Uniti. Non fu una missione ufficiale, (non poteva esserlo in quel momento per un) tra l’altro Napolitano era il responsabile economico del Partito. L’ambientazione di questa vicenda era nel marzo del 1978. Una missione informale in cui ci fu un ruolo chiave, tra gli altri, quelli che cercarono di superare quel “lockdown” ...