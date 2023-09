Spuntano gli audio del pilota | cosa non torna sull' incidente

Leggi su iltempo

(Di sabato 23 settembre 2023) Una settimana fa la scomparsa di un F-35 negli Usa è balzata agli onori di cronaca. Il motivo? Dopo che ilsi è lanciato e l'aereo è precipitato, si è persa traccia del caccia dei Marines americani. I resti del jet sono stati ritrovati solo dopo 24 ore nella Carolina del Sud. Ma come è andata davvero la vicenda? Le cause dell'sono ancora da accertare. Tuttavia, risulta che, nel momento in cui il velivolo ha iniziato a perdere quota, sopra Charleston, dove l'F-35 sarebbe dovuto atterrare, erano in corso forti piogge. Sono glidelad aiutare chi indaga'accaduto ad avanzare le prime ricostruzioni. Stando a questi dati vocali del controllo del traffico aereo, infatti, ilsi sarebbe lanciato nel momento in cui era già nei pressi ...