Sport in tv oggi sabato 23 settembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023)23ci aspetta una giornata ricca di. Ampio spazio ai motori con le qualifiche del GP del Giappone per la F1, qualifiche e Sprint Race del GP d’India per la MotoGP, senza dimenticarsi del GP di Aragon per la Superbike. L’Italia affronterà la Germania nel preolimpico di volley femminile, da non perdere la prova in linea femminile agli Europei di ciclismo. Musetti farà il proprio debutto nel torneo di Chengdu, proseguono le varie manifestazioni di tennis e di golf della settimana. Riflettori puntati sui Mondiali di rugby e di canoa slalom. Nel piatto anche i Mondiali di lotta e gli Europei di tiro a volo, gli Europei di kite per la vela e la Coppa del Mondo di arrampicataiva. Menu ricchissimo per gli amanti di calcio con Serie A, Serie B, Serie C e i campionati esteri. Da ...