Spezia-Reggiana | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 23 settembre 2023) La sesta giornata diB si appresta a continuare con i match del sabato. Tra questi, in programma alle ore 16:15 al Picco. Entrambe lecercano riscatto dopo un deludente avvio di stagione e proveranno, quindi, a cambiare marcia andando all’assalto dei tre punti. I padroni di casa occupano attualmente la diciassettesima posizione in classifica con un solo punto raccolto: gli uomini di Alvini hanno tuttavia una partita da recuperare. Gli ospiti stazionano poco più su, al quattordicesimo posto con 3 punti, e tenteranno di allontanarsi ulteriormente dalle zone più calde. Le ultime da, con lee latv ...

A Genova era una manifestazione […] Navigazione articoli Calcio,è già dentro o fuoriE' già uno spareggio salvezza quello che andrà in scena oggi tra, due squadre in piena bagarre dopo il deludente avvio di campionato. Per i liguri la gara avrà già il sapore dell'ultima spiaggia per tentare di rientrare in corsa per la promozione ...

Venduti 787 biglietti nel settore ospiti per Spezia-Reggiana CittaDellaSpezia

Su Reggionline le formazioni ufficiali e il tabellino aggiornato. A seguire la cronaca e la fotogallery del match CESENA – Alle 16.15 la Reggiana affronta lo Spezia sul terreno dello stadio Dino ...Sabato 23 settembre va in campo Spezia-Reggiana, incontro valido per la Serie B 2023-24. Si tratta di un match in programma per il campionato cadetto italiano di calcio. Potete seguirla in diretta ...