Spal-Lucchese interrotta definitivamente per maltempo | ecco cosa succede con le scommesse

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023)per. Il match valevole per la quinta giornata di Serie C, girone B, dopo essere giunto al 70esimo minuto, con un risultato a favore degli ospiti per 2-1, è stato interrotto a causa di una bomba d’acqua che si è abbattuta su Ferrara. Macon le? Andiamo a scoprirlo assieme. Tutte le quote sulla partita che non si sono concretizzate saranno considerate nulle. Il tutto, ovviamente, a meno che la gara non riprenda e finisca entro 72 ore. In quel caso sarebbe infatti valido ogni esito con la ripresa. Saranno tuttavia valide quellespecifiche che possono essere verificate entro il minuto in cui è stato fermato il match. SportFace.