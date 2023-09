Spagna | spunta la proposta di matrimonio più originale di sempre | è un semplice cartello in ascensore

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 23 settembre 2023) Ladirichiedeuno sforzo creativo non indifferente da parte del suo ideatore. In, un uomo di nome Manuel ne ha realizzata una estremamente, eppureperché del tutto inaspettata. Gli è bastato incollare unnell'del palazzo in cui vive. Quando due persone rimangono insieme per diversi anni, arriva un momento in cui si attende solo ladi. In Italia, a farla è quasil'uomo, sebbene non manchino le eccezioni. Si tratta di un momento importantissimo per la coppia, nel quale la futura sposa pretende uno sforzo non indifferente: c'è bisogno delle giuste dosi di creatività, romanticismo e imprevidibilità, tutte ...