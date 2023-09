Sozza | da Inter-Milan al derby greco tra Panathinaikos-Aek Atene

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 settembre 2023) Simoneè stato scelto dalla Federcalcio greca per arbitrare-Aek: dopo iltraecco quello infuocato della Grecia Simoneè stato scelto dalla Federcalcio greca per arbitrare-Aek: dopo iltraecco quello infuocato della Grecia. Il comunicato: LA NOTA – «La UEFA ha informato la Federazione ieri sera che l’arbitro italiano Simone, che la scorsa settimana ha diretto ilitaliano, è disponibile per la partita di lunedì trae AEK per la 5a giornata di SL1. Il comitato arbitrale ...