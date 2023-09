Sondaggi | frenata del gradimento del governo Fdi resta primo partito | il M5s guadagna il 2%

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Il consenso delè in calo e la leggera emorragia di voti da parte di Fratelli d’Italia non viene compensata dagli altri partiti del centrodestra. A un anno dalle elezioni politiche del 25 settembre 2022, la luna di miele di Giorgia Meloni sembra iniziare a scricchiolare ma le divisioni all’interno delle opposizioni finiscono per neutralizzare il calo didelle forze di. È questa l’analisi deli orientamenti di voto di Demos&Pi per Repubblica in uno che fotografa il consenso dele le intenzioni di voto degli italiani. Rispetto allo scorso giugno, segnala l’istituto, il trend dell’esecutivo è negativo e subentrano “elementi di incertezza” con un(ora al 46) inferiore alConte II. E aumenta anche la quota di ...