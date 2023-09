Sondaggi | che botta per Giorgia | il governo sempre più giù

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 23 settembre 2023) Ilo di Demos per l’Atlante Politico, pubblicato oggi su Repubblica, ha ampiamente mostrato come l’attuale quadro politico rifletta il voto espresso a settembre 2022. A pochi mesi dalle consultazioni europee, rimane in auge la figura della Meloni e tutto il suo partito. Cominciano ad emergere però, i primi segnali di un lieve calo del consenso. In calo Secondo Repubblica, le maggiori difficoltà che hanno portato a un calo del consenso, sono dovute ai rapporti “fra” e “dentro” le coalizioni. Tutto questo sia nell’area di centro destra sia che in quelle dell’opposizione. Sono note le stesse divergenze anche Pd, il M5S e il Terzo Polo. Che, in effetti, non ha mai creato un vero “polo”. LEGGI ANCHE: https://www.thesocialpost.it/2023/09/21/migranti-bruxelles-sferra-due-duri-colpi-al--meloni/ L’incertezza “L’incertezza” ...