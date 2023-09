Sommer va | Onana combina guai | l’Inter non ha rimpianti ? CdS

(Di sabato 23 settembre 2023) In estate l’avvicendamento traaveva destato qualche critica in riferimento al. Ma il campo sta al momento dando ragione ai nerazzurri NO? Yannha avuto il suo primo grande battesimo di fuoco mercoledì sera all’Anoeta in Real Sociedad-Inter. Se i nerazzurri sono usciti indenni da San Sebastian, e con un punto utilissimo, tanto lo devono al veterano portiere 34 enne: prodigioso su Oyarzabal ad inizio ripresa. Il sostituto diè partito alla grande, in queste prime cinque partite stagionali ha incassato solamente due gol. Disastrosa invece la partenza al Manchester United di, che ha subito già 14 gol. In mezzo tante papere, l’ultima sul campo del Bayern Monaco in Champions League. Insomma, dall’avvicendamento estivo ...

Un mese di attesa, non vana, per fortuna. Di mezzo i rapporti con il Bayern, da tutelare nonostante un accordo già raggiunto da tempo...

2023-09-21 14:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: Un mese di attesa, non vana, per fortuna. Di mezzo i rapporti con il Bayern, da ...

In Real Sociedad-Inter Sommer ha convinto fino in fondo. Nella stessa serata Onana, invece, ha lasciato ancora molti dubbi col Manchester United. ...

Sabatini ha parlato di Sommer e Onana. Il primo miracolo so in Real Sociedad-Inter, il secondo autore di un’altra papera in Bayern Monaco-Manchester ...

L'Inter all'esordio in Champions ha scoperto di non avere due squadre allo stesso livello: Asllani e Arnautovic male, Carlos Augusto vale Gosens

Yannsi è preso l' Inter . Dopo l'addio di Andréin estate, il portiere ex Bayern ha conquistato tutti, smaltendo i dubbi arrivati dopo l'errore nell'amichevole contro il Salisburgo. Complici ...Che(costato zero) con i piedi fosse più bravo di(costato 6) non lo discute nessuno, ma era impossibile rinunciare ai 52 milioni e mezzo che offriva lo United, anche perché poi, ...

