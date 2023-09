Sofia Coppola e gli uomini nei suoi film | una classifica dal meno squallido al più orribile

Leggi su gqitalia

(Di sabato 23 settembre 2023) Idisono pieni di eleganza con un pizzico di caos, quasi fossero la camera da letto un po' anarchica di un'adolescente benestante. Non manca mai alun montaggio descrittivo, tutto giocato sui dettagli, dei soprammobili e degli ammennicoli che ci raccontano tutto del protagonista. Può trattarsi dell'innocenza di questa protagonista, di solito la regista si concentra sulle donne, o della sua capacità di non mollare in un mondo dominato dagli, o magari della passione per lo Chanel n. 5, o lo smalto fucsia. In ogni caso si tratterà di qualcosa di sentito, anche nei momenti di maggior dolore, di un banchetto pieno di emozioni che non sfigurerebbe neppure davanti alla regina di Francia. Poi seguono gli. Quasi sempre persone orribili. Non c'é dubbio che ...