SmackDown 22 09 2023 Call Roman Reigns…

(Di sabato 23 settembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di. Una puntata che ha come “peso” i vari licenziamenti delle ultime ore, ma come si suol dire “the show must go on” e quindi non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. PROMO: La puntata si apre con John Cena che come sempre viene accolto alla grande. Cena non fa tanti giri di parole e dice che ha intenzione di tornare a lottare e lo farà questa sera, non solo, lo farà al fianco di AJ Styles. Il fenomenale fa il suo ingresso e non vede l’ora di sistemare i conti in sospeso con la Bloodline insieme a Cena. Solo Sikoa e Jimmy Uso fanno il loro ingresso e fronteggiano a distanza Styles e Cena, sembra esserci un accenno di rossa ma Sikoa e Jimmy si tirano indietro. BACKSTAGE: John Cena e AJ Styles chiedono a gran voce il tag team match ad Adam Pearce che dà ragione ai due dicendo ...

LA Knight missed last night's Friday Night SmackDown after testing positive for COVID-19. This was confirmed by Fightful, with Sean Ross Sapp taking to X to explain that 'The Megastar' tested positive ...