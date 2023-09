Sky o DAZN | dove vedere Lazio-Monza? Calendario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di sabato 23 settembre 2023) Dopo gli anticipi della giornata di ieri, continua incessante ildella Serie A 2023-2024 in questo fine settimana:si sfideranno dalle 20.45 di oggi per la quinta giornata del campionato in corso, un match importante per le rispettive ambizioni delle due squadre. Laè reduce dal pareggio in Champions League con l’Atletico Madrid: i biancocelesti sono riusciti a riequilibrare il risultato grazie al colpo di testa vincente del portiere Ivan Provedel, salvatore della patria contro i colchoneros al 95?. Dopo l’inizio a rilento in campionato, i tifosi della squadra di Maurizio Sarri sperano che le emozioni vissute in coppa possano trascinare le Aquile anche in questa partita. Anche ildi Raffaele Palladino cerca punti preziosi per la classifica: i brianzoli vengono dal ...