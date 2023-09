Sindaco di Bergamo | per Azione e Italia Viva spuntano i nomi di Fusi e Guerini

Leggi su bergamonews

(Di sabato 23 settembre 2023). Anche il Terzo Polo farà i suoi. Che potrebbero essere, almeno così pare, quelli di Enricoe Dario. Quando si parla di candidature per le amministrative 2024 della città, si parla anche di, partiti ormai divisi a livello nazionale ma uniti sul territorio. Destini diversi per i rispetti leader di partito, Carlo Calenda e Matteo Renzi, che non se le sono mandate a dire a mezzo stampa, sancendo di fatto il divorzio da un matrimonio durato pressoché la stagione elettorale delle politiche e delle Regionali, mentre in terra bergamasca sembrano tutte rose e fiori. Tanto che non solo i due movimenti hanno deciso di correre uniti nella partita di Palazzo Frizzoni, ma pare abbiano anche pescato duecivici ...