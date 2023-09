Simple Minds | l’ex moglie di Jim Kerr è Chrissie Hynde | prima frontwoman del rock

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 23 settembre 2023), laexdi Jim, leader dei Pretenders: dalla loro unione è arrivata la figlia Yasmin nel 1985., chi èexdi JimStasera la band scozzese sarà tra gli ospiti di Arena Suzuki 60-2000, show condotto da Amadeus in onda su Raiuno dalle 21:30. Nei primi anni ottanta, quandoe soci venivano travolti dal successo, il frontman sposava, una delle prime donne a guidare una band di uomini, anch’essa ai vertici della popolarità grazie all’album Learning To Crawl ed in particolare con il brano “Middle Of The Road”: un ...