Sicilia sotto la morsa degli incendi | danni e morti

(Di sabato 23 settembre 2023) Laè in fiamme. Dopo glia Gratteri‚ Lascari, nella zona Rappulla, i roghi hanno raggiunto anche Cefalù.: iIn queste ore Palermo e Messina sonoladelle fiamme. Ieri una donna è morta a Cefalù mentre cercava di salvare i suoi cavalli in una stalla e oltre 700 L'articolo proviene da Il Difforme.

Ne sono appena stati scoperti tre di cui non si conosceva l’esistenza, ma dei fondali di questa parte del Mediterraneo si sa ancora poco

E poi ti metto la testale ruote dell'auto e ti uccido", le avrebbe detto l'allora marito nel ... Nella primavera del 2017, davanti alla madre che era andata a trovarla in, il marito le ...... il coordinatore regionaleorientale Salvo Pogliese e il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno. C'è un solo particolare che forse anticipa le mosse future. Anche nella cittàl'Etna ...

Incendi, Palermo sotto l'assalto delle fiamme - Chiusa A20 anche fra Rocca di Capri Leone e Sant'Agata di Militello - Chiusa A20 anche fra Rocca di Capri Leone e Sant'Agata di Militello RaiNews

Incendi in Sicilia, allerta a Palermo e Catania, la situazione (VIDEO) Sicilia Fan

Un’ondata di incendi, alimentati da venti impetuosi, ha messo in ginocchio diverse zone della Sicilia settentrionale, coinvolgendo in particolare l’area tra Barcellona Pozzo di Gotto e il confine Pale ...il coordinatore regionale Sicilia orientale Salvo Pogliese e il presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno. C’è un solo particolare che forse anticipa le mosse future. Anche nella città sotto l’Etna non ci ...