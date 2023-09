“Siamo sorde non aliene” | le voci di The Deaf Soul nella Giornata mondiale

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 23 settembre 2023) Non c’è peggior sordo di chi… non vuole ascoltare! Perché se circa 7 milioni di persone in Italia manifestano difficoltà o deficit uditivi (non soloe sordi, quindi, che oscillano secondo le stime tra i 40 e i 60 mila), il numero di coloro che non sanno “sentire” né conoscono i diritti e le istanze della comunità sorda è ben più alto. Per questo è fondamentale che tutt* imparino “udire l’inclusione”, come ci insegnano Chiara Bucello e Ludovica Billi, in arte (essendo entrambe laureate e specializzate in graphic design è il caso di dirlo!) “The“, dal nome del loro sito e delle pagine social di questo scoppiettante duo al femminile. Le due amiche hanno fondato la pagina Instagram Theper sensibilizzare e informare sul tema della sorditàDi loro e della loro attività di ...