Sì allo scrub al cuoio capelluto | quali sono i vantaggi

Leggi su velvetmag

(Di sabato 23 settembre 2023) A cosa serve loal? È davvero necessario come sostiene la K-Beauty?e come va utilizzato? Prendersi cura dei propri capelli è importante e non bisogna escludere nulla per far sì che la propria chioma continui ad essere forte e lucente. Il più delle volte, ad esempio, si tende ad ignorare l’importanza di unsano, così come l’utilizzo di uno. Ma è davvero necessario? Crediti: Pexels – VelvetMagCosì come ci prendiamo cura della pelle passando dalla detersione all’esfoliazione, anche i nostri capelli esigono un trattamento simile, motivo per cui non è così raro trovare negli store appositi prodottiper capelli. Ma come si usano? Ogni quanto bisogna ...