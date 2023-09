«Sfiorato lo scontro tra due aerei | Ryanair e Iberia | a Venezia» | la rivelazione in un rapporto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza

(Di sabato 23 settembre 2023) Nell’ottobre del 2022 poteva accadere una tragedia. In unper la, citato da Leggo, spunta un episodio inedito che viene classificato come «inconveniente grave»: due, rispettivamente delle compagnie, hanno rischiato loall’aeroporto di. Il primo, un Boeing 737, aveva a bordo 174 persone e stava per decollare, mentre l’Airbus A321 dine trasportava 203 ed è stato costretto ad annullare l’atterraggio. A impedire la tragedia è stata la prontezza del pilota diche ha lanciato l’allarme sulle frequenze di emergenza. Secondo quanto ricostruito, pare che il rischio difosse dovuto ad alcune ...

Secondo quanto ricostruito, pare che il rischio difosse dovuto ad alcune cuffie inserite male nella postazione della torre di controllo. Complice, inoltre, anche il maltempo con la nebbia ...... altrosalvezza. La sfortuna Ci mette di nuovo lo zampino ed è un leit motiv, quando le ... Dopo averil gol con un colpo di testa di Gyomber (1') e rischiato il capitombolo sul tiro di ...

«Sfiorato lo scontro tra due aerei, Ryanair e Iberia, a Venezia»: la ... Open

Collisione sfiorata tra due aerei Ryanair e Iberia a Venezia: colpa di ... Fanpage.it

Secondo una rivelazione contenuta in un rapporto dell’Agenzia nazionale per la sicurezza reso noto qualche giorno fa, il 18 ottobre 2022 ...UAE e Jumbo-Visma annunciano i pesi massimi per la gara della "Binda" ma ci sarà anche il due volte iridato Alaphilippe. E all'elenco mancano ancora gli iscritti di Soudal e Ineos per una corsa di alt ...