Serie C | l’acquazzone ferma SPAL-Lucchese | sospesa e poi rinviata

Leggi su calcionews24

(Di sabato 23 settembre 2023)C,dall’arbitro dopoche ha colpito Ferrara: garaa data da destinarsia data destinarsi. La decisione è dell’arbitro della sfida del girone B diC dopo che un’acquazzone ha colpito Ferrara. La partita era iniziata sotto una fitta pioggia. Con il risultato di 2-1 per gli ospiti la pioggia ha aumentato di intensità e l’arbitro hato in un primo momento la partita. In seguito la grandine ha allagato il campo da gioco, obbligando l’arbitro a sospenderla definitivamente.