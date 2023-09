Serie A – Milan-Verona 1-0 | il gol di Leao sblocca subito la gara! | LIVE NEWS

La pioggia e la grandine non perdonano e dominano San Siro . Il diluvio che ha posticipato di 25 minuti il match traed Hellas Verona , non ha risparmiato nessuno, nemmeno le maglie dei giocatori. La grande quantità d'acqua piovuta dal cielo un'ora prima del calcio d'inizio a Milano, con Maresca che insieme a ...MILANO - Prima la pesante sconfitta nel derby, poi il pareggio senza gol contro il Newcastle all'esordio nel girone di Champions League. Non è un momento facile per ile nemmeno per Leao , criticato in lungo e in largo per un colpo di tacco maldestro non riuscito ma anche per delle questioni extra campo. L'attaccante però ha sbloccato il match contro il Verona ...

Sassuolo Juventus streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A in programma oggi, sabato 23 settembre 2023, alle ore 18 ...Prima del calcio d'inizio di Milan-Verona, la Lega Serie A aveva previsto un minuto di silenzio in ricordo di Giorgio Napolitano e Giovanni Lodetti. L'ex Presidente della Repubblica e lo storico ...