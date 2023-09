Serie A – Milan-Verona 1-0 | concluso il primo tempo del match | LIVE NEWS

Milano, 23 set. - (Adnkronos) - Milan-Verona , partita valida per la 5/a giornata di Serie A, prevista per le 15, è stata posticipata di almeno un ...

Milano, 23 set. - (Adnkronos) - Il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Verona alla fine del primo tempo del match valido per la quinta giornata di Serie ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 5ª giornata diA 2023/24: pagelle- Verona Le pagelle dei protagonisti del match trae Verona, valido per la 5ª giornata del campionato diA 2023/2024. TOP: Leao FLOP: Duda ...- Verona, partita valida per la 5/a giornata diA, prevista per le 15, è stata posticipata di almeno un quarto d'ora, per il violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo lombardo ...

Dove vedere Milan-Verona, Sassuolo-Juventus e le partite di oggi di serie A Corriere della Sera

Si è concluso il primo tempo della sfida di San Siro tra il Milan e l'Hellas Verona. La partita è iniziata con 25 minuti di ritardo a causa del violento nubifragio che si è abbattuto sul capoluogo ...Milano, 23 set. – (Adnkronos) – Il Milan è in vantaggio per 1-0 sul Verona alla fine del primo tempo del match valido per la quinta giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Meazza’. A ...