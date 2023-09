Serie A in svendita | ecco “The Italian Dream” | il reality che offre un posto in Primavera ai talenti arabi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 settembre 2023) Da Alfieri ad Al-Fierih. Sì, perché se qualche nostalgico sentisse la mancanza di uno talent show a tema calcio in Italia, dai tempi ormai lontani quasi vent’anni di “Campioni, il sogno”,lo accontentato con “The”. Il progetto è della Lega Calcio, che in occasione dell’apertura della sede ad Abu Dhabi ha lanciato l’iniziativa attraverso il proprio broadcaster di Middle East e Nord Africa, Starzplay: tre mesi di riprese per sei puntate, giovani calciatori provenienti da Marocco, Egitto ma soprattutto Emiratia Saudita che si sfideranno in challenge a eliminazione per arrivare a un contrattocon un club diA. “Lanon metterà solo in evidenza le abilità calcistiche dei ragazzi” ...