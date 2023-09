Serie A | De Ketelaere rinasce al Brgamo | “Mi ricorda Ilicic…”

(Di sabato 23 settembre 2023) 2023-09-22 09:46:59 Non si sprecano commenti e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante laA: EÈ una nuova alba per Charles De(Bruges, Belgio, 2001). Il belga, che quest’estate ha lasciato il Milan per il, ha segnato due gol e un assist nelle prime cinque partite con i nerazzurri. Con gli stessi colori che indossava in Belgio, Siancora una volta del calciatore differenziale apparso al Bruges… e che fece pagare al Milan 35 milioni di euro. Ha una struttura fisica molto particolare, è molto alto, miIlicic Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta “Si diceva che non avesse molto carattere, ma ce l’ha. Ha personalità. Ha una struttura fisica molto particolare, è molto alto, miIlicic. “E’ ...

Nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Fischio d'inizio alle 15: De Ketelaere e Koopmeiners sono pronti ad agire alle spalle di Lookman, favorito su Muriel. De Roon. Al 49' De Ketelaere interviene di testa sul cross di Zappacosta, spedisce il pallone in rete ed esulta. Come Mimmo Maradona con la mano la cornetta di un telefono, un gesto sempre più frequente, non solo...

L'importante serata di giovedì per Charles De Ketelaere, tema inflazionato anche sulla stampa nazionale per via dei presunti e possibili rimpianti del Milan sul suo conto, è passata inosservata. Prima Charles De Ketelaere, poi Ederson. Ci hanno pensato loro due ad indirizzare. Proprio così perché nelle prime cinque partite partite ufficiali, tra Serie A e Europa League, su 10 gol totali...