Serie A 2023 24 - Diretta DAZN 5a Giornata | Palinsesto e Telecronisti

LIVE – Spal-Lucchese - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Spal-Lucchese, match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Allo stadio Paolo Mazza sfida di alta ...

LIVE – Rimini-Perugia - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Rimini-Perugia, match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Allo stadio Neri ci si attendono ...

LIVE – Gubbio-Vis Pesaro - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Gubbio-Vis Pesaro, match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C 2023/2024. Gli umbri sono ancora imbattuti nelle ...

LIVE – Fermana-Cesena - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Fermana-Cesena, match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C 2023/2024. I marchigiani hanno iniziato in modo ...

LIVE – Ancona-Juventus U23 - Serie C 2023/2024 (DIRETTA) La diretta LIVE di Ancona-Juventus U23, match valido per la quinta giornata del girone B di Serie C 2023/2024. I bianconeri non hanno ancora ...