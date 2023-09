“Sei troppo” Fiordaliso e la gaffe clamorosa con l' influencer di colore | VIDEO

(Di sabato 23 settembre 2023) Nonostante il tentativo di rendere meno “trash” la nuova edizione del Grande Fratello ha causato nuovamente discussioni per un incredibile scivolone. Questa volta la protagonista è la cantante, incappata in una. La scena è stata messa in evidenza su Twitter e nelsi vede che Arnold Cardaropoli e Giselda Torresan sono accomodati su un divano, con un'alta musica di sottofondo. Poi l'intervento di, che non si era accorta della presenza di Arnold e si è giustificata così: “Seiscuro, non ti vedevo”. Dopo un attimo di gelo il 22enne originario del Ghana prova a smorzare l'accaduto: “Per questo mi sono messo questo chiaro”, dice indicando il proprio giubbetto bianco.forse si rende conto della situazione e tenta ...

“ Gasperini duro? Ma tre volte siamo andati in Europa League e tre volte in Champions, quindi tutte le altre cose non contano. Se vuoi raggiungere i ...

Di Belen Rodriguez ultimamente i giornali di gossip hanno parlato molto per via della nuova separazione da Stefano De Martino e l’inizio della ...

Nuovo anno, nuova edizione del Grande Fratello . Il reality, condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici opinionista, è tornato a far ...

Se il suo obiettivo era quello di farsi notare da giudici di X Factor , Enrico Polloni c’è sicuramente riuscito. Ma lasciando un segno in negativo e ...

Dobbiamo finire tra i primi quattro, ma quandocampione d'Italia è normale che l'ambizione sia ... C ontro il Braga, Meret ha detto che vi siete forse abbassatinel finale. Come evitarlo a ...Dobbiamo finire tra i primi quattro però quandocampione d'Italia, l'ambizione è di difendere ... Contro il Braga, Meret ha detto che vi siete forse abbassatinel finale. Come evitarlo a ...

Grande Fratello, il clamoroso scivolone di Fiordaliso con Arnold: “Sei troppo scuro, non ti vedevo” Il Fatto Quotidiano

Grande Fratello, la gaffe clamorosa di Fiordaliso con Arnold: "Sei troppo scuro, non ti vedevo". Lui reagisce così Today.it

Nonostante il tentativo di rendere meno “trash” la nuova edizione del Grande Fratello ha causato nuovamente discussioni per un ...Era il 23 settembre del 1985 quando due killer della Camorra uccisero Giancarlo Siani sotto casa sua in via Vincenzo Romanello, con dieci colpi di beretta alla testa.