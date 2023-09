Se a Bologna giocano Di Lorenzo e Ostigard | vuol dire che Natan è il quinto centrale

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 23 settembre 2023) Se guardate allo storico di Juan Jesus, il brasiliano raramente negli ultimi anni ha giocato tante partite così ravvicinate (lo scorso anno quattro) Juan Jesus non è anziano, calcisticamente parlando. Ha 32 anni. Ma in questo inizio di stagione è stato una colonna del Napoli di Garcia dopo essere stato riserva con Spalletti in entrambe le stagioni, per non parlare delle ultime due stagioni alla Roma dove è stato un comprimario. Juan Jesus ha giocato tutte e quattro le partite di campionato e poi anche la sfida di Champions in Portogallo e i muscoli non hanno retto. Oggi hanno ceduto in allenamento. Lui non partirà per. Almeno non per giocare. Non partirà nemmeno Rrahmani: anche per lui un problema muscolare. In conferenza Garcia ha giustamente sottolineato l’assurdità della situazione di Rrahmani. Ha giocato entrambe le partite della Nazionale kosovara mentre ...