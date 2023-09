Schio-Virtus Bologna oggi in tv | programma | orario e diretta finale Supercoppa 2023 basket femminile

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023) Il, l’e come vedere in, sfida valida comedelladi. Di scena, il match che assegnerà il primo trofeo stagionale. Numerosi gli spunti emersi dalle semifinali, che hanno visto le venete, campionesse in carica, battere a fatica un’ostica Sassari, battuta con soli due punti di distacco. Le Vu Nere, invece, che cercano il primo successo dell’era “”, hanno superato più agilmente Venezia, dopo aver ribaltato già nel secondo parziale un primo quarto che le aveva subire un passivo di 26-17. La palla a due è fissata alle ore 18:00 di sabato 23 settembre sul parquet del PalaCrisafulli di Pordenone. Di ...