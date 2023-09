Sassuolo | Pinamonti | 'Tanta gente ha esagerato | ora mi godo il momento Nazionale? Magari se continuo così'

Frosinone (ITALPRESS) – Clamorosa rimonta e vittoria a sorpresa per il Frosinone di Di Francesco, che da ex batte il Sassuolo per 4-2 sul campo dello ...

Cheddira e gli ex Mazzitelli e Lirola puniscono Dionisi Frosinone - Clamorosa rimonta e vittoria a sorpresa per il Frosinone di Di Francesco, che ...

La Juventus di Max Allegri affronta in trasferta il Sassuolo di mister Dionisi, nella sfida valida per la quinta giornata di campionato. Vietato ...

LIVE TJ - SASSUOLO-JUVENTUS - 3-2 - Pinamonti riporta avanti i neroverdi Tutto Juve

Serie A - Sassuolo-Juventus 4-2: Laurientè, Berardi e Pinamonti, ma Szczesny decisivo con gli errori Eurosport IT

(Adnkronos) – Il Sassuolo batte la Juventus per 4-2 nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023-2024. I bianconeri allenati da Allegri, incassano il primo k.o. nel torneo e ...La Juventus di Massimiliano Allegri cade per 4-2 sul campo del Sassuolo di Alessio Dionisi. A decidere il match le reti di Laurentié, Berardi, Pinamonti e l'autorete incredibile di Gatti con in mezzo ...