Sassuolo-Juventus | Serie A | probabili formazioni | pronostico e diretta tv

(Di sabato 23 settembre 2023) Continuare a vincere per accrescere le proprie certezze e portarsi al primo posto almeno per una notte. È questo l’imperativo dei bianconeri che, liberi dalle fatiche delle coppe europee, vogliono tornare a cucirsi sul petto il tricolore che manca già da 3 stagioni. Ad attendere la banda di Allegri, questa sera, ci saranno i neroverdi di mister Dionisi, in crisi e alla spasmodica ricerca di punti per rimettersi in carreggiata e non finire invischiato da subito in terribili lotte di bassa classifica. Il fischio d’inizio a, valevole per la quinta giornata diA, è in programma alle ore 18:00 di oggi al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Il momento delle due squadre Pessimo inizio per gli emiliani, che in questo primo scorcio di stagione hanno collezionato solo 3 punti in 4 partite. L’unico successo neroverde è ...