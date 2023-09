Sassuolo-Juventus risultato 4-2 | i bianconeri si fermano | autogol di Gatti e papera di Szczesny

Reggio Emilia, 23 set. -(Adnkronos) - Il Sassuolo batte 4-2 la Juventus in un match della quinta giornata di Serie A disputato al Mapei Stadium di ...

Le Pagelle di Sassuolo-Juventus 4-2 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la quinta giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al ...

Il Sassuolo di Alessio Dionisi, nel 5° turno della Serie A, ha affrontato e battuto per 4-2 la Juventus di Massimiliano Allegri. I neroverdi, ...

La Juventus di Max Allegri affronta in trasferta il Sassuolo di mister Dionisi, nella sfida valida per la quinta giornata di campionato. Chance ...

AGI - Dopo tre vittorie e un pareggio, arriva il primo scivolone in questo campionato per la Juventus, battuta a Reggio Emilia 4-2 dal Sassuolo al ...

Commenta per primo L'attaccante delAndrea Pinamonti ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla: 'Serata perfetta, abbiamo passato una settimana molto brutta a livello morale, ma il calcio è bello perché ti dà subito ...15 Massimiliano Allegri , tecnico della, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il: 'Abbiamo fatto una partita leggera di testa, bisogna imparare. Non eravamo fenomeni prima, non siamo scarsi dopo questa partita ...

LIVE Sassuolo-Juve 2-2: il gol di Federico Chiesa! È la rete del pareggio La Gazzetta dello Sport

Sassuolo-Juventus 4-2: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Dopo la sconfitta subita contro il Sassuolo, il nostro inviato si è recato in sala stampa a sentire le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus: “Oggi abbiamo giocato una partita ...Definirlo un errore è dire poco. Perché la partita della Juventus era complicata ma nessuno si sarebbe mai aspettato che potesse finire così male. Federico Gatti scrive la parola fine sulla sfida ...