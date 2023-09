Sassuolo-Juventus è il match di Locatelli | doppia faccia della medaglia

Leggi su 11contro11

(Di sabato 23 settembre 2023) Una delle sfide più emozionanti e garanti di buon spettacolo dell’intero palinsestoquinta giornata di Serie A risulta essere quella che vedrà l’una di fronte l’altra, con riflettori puntati in particolar modo sull’ex dell’incontro Manuel. Perché ilpuò regalare emozioni? Di fatto, entrambe le formazioni possono vantare calciatori dalla gran caratura tecnica: nel casociurma di mister Alessio Dionisi specialmente in attacco. Oltre all’attuale numero 5, nel corsorecente storia calcistica le due compagini (neroverde e bianconera) hanno spesso trattato giocatori in chiave di calciomercato. Su tutti, risplende il nome del centravanti, ormai sparito dai radar più ...