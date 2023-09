Sassuolo-Juventus | Allegri sostituisce Vlahovic | il serbo furioso per il cambio

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023) Nervosismo in casadurante il match contro il. Dopo una prestazione opaca diha deciso di sostituire ilcon Kean al 76?. Un po’ troppo presto per il centravanti ex Fiorentina, che è uscito molto arrabbiato scuotendo la testa.ha poi colpito con una manata la panchina con Perin che è andato subito a calmarlo. SportFace.