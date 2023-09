Sassuolo-Juventus 4-2 | primo scivolone bianconero

(Di sabato 23 settembre 2023) AGI - Dopo tre vittorie e un pareggio, arriva ilin questo campionato per la, battuta a Reggio Emilia 4-2 dalal termine di un match avvincente e ricco di colpi di scena. I padroni di casa sbloccano la gara al 12' con un gol di Laurienté, cui segue, 9 minuti dopo, il pareggiograzie a una autorete di Vina. Al 41' ci pensa Berardi, irrealizzato sogno estivo della, a riportare ilin vantaggio. Nel secondo tempo è Chiesa a riequilibrare l'incontro al 78' ma ilpassa di nuovo in vantaggio con Pinamonti all'82'. Nel finale, a chiudere ogni speranza bianconera, arriva il clamoroso autogol di Gatti al 95'.

La Juventus di Max Allegri affronta in trasferta il Sassuolo di mister Dionisi, nella sfida valida per la quinta giornata di campionato. Chance ...

La Juventus di Max Allegri affronta in trasferta il Sassuolo di mister Dionisi, nella sfida valida per la quinta giornata di campionato. Chance ...

TORINO - Altro che scatto in avanti per il sorpasso che l'avrebbe portata per una notte in testa alla classifica. Lain casa deloffre il passo del gambero e il patatrac comincia con una Perché di fatto è lui a complicare i piani di una partita che in realtà laaveva interpretato bene ...Al 41' ci pensa Berardi, irrealizzato sogno estivo della, a riportare ilin vantaggio. Nel secondo tempo è Chiesa a riequilibrare l'incontro al 78' ma ilpassa di nuovo in ...

LIVE Sassuolo-Juve 2-2: il gol di Federico Chiesa! È la rete del pareggio La Gazzetta dello Sport

Sassuolo-Juventus 4-2: risultato finale e highlights Virgilio Sport

Dopo essere stato vicino ancora una volta alla Juventus in estate, il Capitano del Sassuolo potrebbe finire in un altro top club. Alla fine anche quest’estate è rimasto. La storia tra Domenico Berardi ...La Juventus di Massimiliano Allegri cade per 4-2 sul campo del Sassuolo di Alessio Dionisi. A decidere il match le reti di Laurentié, Berardi, Pinamonti e l'autorete incredibile di Gatti con in mezzo ...