Sassuolo-Juventus 4-2 | il tabellino

La Juventus di Max Allegri affronta in trasferta il Sassuolo di mister Dionisi, nella sfida valida per la quinta giornata di campionato. Vietato ...

La Juventus di Max Allegri affronta in trasferta il Sassuolo di mister Dionisi, nella sfida valida per la quinta giornata di campionato. Vietato ...

Nervosismo in casa Juventus durante il match contro il Sassuolo. Dopo una prestazione opaca di Vlahovic , Allegri ha deciso di sostituire il serbo ...

La Juventus di Max Allegri affronta in trasferta il Sassuolo di mister Dionisi, nella sfida valida per la quinta giornata di campionato. Vietato ...

I neroverdi ospitano la formazione di Allegri nel match valido per la quinta giornata Sassuolo avanti 3-2 sulla Juventus nel finale del match valido ...

Il video con gli Highlights e i gol di Sassuolo-Juventus 4-2, match valido per la quinta giornata di Serie A 2023 / 2024 . Al Mapei Stadium primo ...

La Juve è protagonista di una prestazione disastrosa: prima sconfitta nel torneo Ilbatte laper 4 - 2 nel match valido per la quinta giornata del campionato di Serie A 2023 - 2024. I bianconeri allenati da Allegri, incassano il primo k.o. nel torneo e rimangono a ...La, ancora imbattuta in campionato, è impegnata nella trasferta contro il. Bianconeri che tornano in campo dopo l'importante vittoria nella scorsa giornata contro la Lazio ...

LIVE Sassuolo-Juve 2-2: il gol di Federico Chiesa! È la rete del pareggio La Gazzetta dello Sport

Sassuolo-Juventus 2-2: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

La Juventus è incappata nella prima sconfitta stagionale. La Vecchia Signora è infatti stata battuta 4-2 a Reggio Emilia dal Sassuolo: i bianconeri sono riusciti per due volte a recuperare le reti dei ...Nella quinta giornata di Serie A il Sassuolo ospita al Mapei stadium la Juventus di mister Massimiliano Allegri e dell’ex capitano neroverde Francesco Magnanelli. Nei bianconeri confermati davanti ...