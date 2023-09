Sassuolo-Juventus 4-2 | Berardi e compagni compiono il miracolo Rivivi la diretta

(Di sabato 23 settembre 2023) Ladi Max Allegri affronta in trasferta ildi mister Dionisi, nella sfida valida per la quinta giornata di campionato. Chance sprecata per rispondere al Milan di Pioli, a causa di unfrizzante, che porta a casa i tre punti Unapropositiva e viva nella prima frazione di gioco, viene bruscamente oscurata da una ripresa a dir poco opaca, in cui ilaffossa definitivamente gli uomini di Allegri. Se nel primo tempo Dionisi sembra portare rispetto alla vecchia signora, spesso pericolosa, nel secondo i neroverdi si permettono di giocarsela da pari a pari, con linea difensiva alta e tanti uomini a partecipare in fase di impostazione offensiva. Laurienté estregano letteralemente la linea difensiva piemontese, con scambi, qualità e intensità. ...

Il Sassuolo conduce per 2 - 1 sulla Juventus al termine del primo tempo del match della quinta giornata di Serie A, in corso di svolgimento al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per i padroni di casa in gol Laurientè. È terminata 4 - 2 per il Sassuolo la gara del Mapei contro la Juventus. Tra le fila dei bianconeri decisamente protagonista negativo Szczesny. Diverse anche le note positive nella squadra di Allegri, tra cui Federico Chiesa.

Il Sassuolo supera la Juventus 4-2 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia nella sfida valida per la quinta giornata di serie A. Neroverdi in vantaggio al 12' con Laurientè, pareggio bianconero grazie ad Chiesa. Non era mai successo che il Sassuolo battesse per due volte di fila la Juventus in Serie A.